L’amica geniale a fumetti, progetto teatrale nato dalla graphic novel di Elena Ferrante, sarà presentato a Shanghai da Chiara Lagani e Mara Cerri. L’evento, previsto per domani e giovedì, segna una tappa importante per la diffusione dell’opera in Cina, offrendo un’occasione di confronto tra le arti visive e il teatro, e promuovendo la cultura italiana nel contesto internazionale.

La drammaturga e attrice Chiara Lagani di Fanny & Alexander e l’illustratrice Mara Cerri saranno a Shanghai (Cina) domani e giovedì per presentare il progetto teatrale ’ L’amica geniale a fumetti ’, nato a partire dalla versione graphic novel realizzata dalle due autrici per la casa editrice Coconino dell’opera letteraria della scrittrice Elena Ferrante edita da EO. Il progetto è curato da Marco Müller e reso possibile grazie al prezioso supporto dalla S.I.A.E – Società Italiana Autori e Editori e in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, Shanghai Film Distribution and Exhibition Association e Shanghai Art Film Federation. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘L’amica geniale a fumetti’ a Shanghai. Il progetto teatrale sbarca in Cina

