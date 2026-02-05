Predator | Badlands sbarca su Disney+ | Il capitolo dei record di Dan Trachtenberg arriva in streaming
Il predatore più letale della galassia sta per invadere il salotto di casa. Disney+ ha annunciato ufficialmente che Predator: Badlands, l’ultimo acclamato capitolo della saga fantascientifica, debutterà in esclusiva sulla piattaforma il prossimo 12 febbraio 2026. Diretto da Dan Trachtenberg — già artefice della rinascita del franchise con Prey — il film arriva in streaming forte di un successo commerciale senza precedenti: con 184,5 milioni di dollari incassati globalmente, è diventato il titolo di maggior successo nei 38 anni di storia del franchise, superando persino lo storico record di Alien vs. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
