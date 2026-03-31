Rai approda su Disney+

Rai ha annunciato l’ingresso sulla piattaforma Disney+. La notizia ha sorpreso alcuni, in quanto si credeva che le due aziende avessero siglato un accordo esclusivo per la produzione di nuovi contenuti. Finora, non ci sono state comunicazioni ufficiali che confermino questa collaborazione o dettagli sulle modalità di accesso ai contenuti. La presenza di Rai sulla piattaforma streaming sarà possibile attraverso accordi di distribuzione.

E noi che pensavamo che Rai e Disney avessero stretto un accordo per la produzione di nuovi contenuti. L’annunciato accordo tra la TV pubblica italiana e la multinazionale statunitense prevede, invece, l’ arrivo su Disney+ di alcuni titoli Rai, ampliandone il bacino di utenza. In primis, Belve e The Floor saranno disponibili in streaming per gli abbonati Disney+ dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2. Relativamente alle serie, oltre a quelle già presenti in catalogo come Don Matteo, I Bastardi Di Pizzofalcone, Un Medico In Famiglia, Doc – Nelle Tue Mani, Il Commissario Ricciardi e Le Indagini di Lolita Lobosco andranno ad unirsi in una collezione dedicata altri titoli molto amati quali Braccialetti Rossi, Mina Settembre, L’Amica Geniale, Un Passo dal Cielo e Màkari, oltre al docu-reality Il Collegio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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