Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello nel bagno di una scuola situata nel quartiere Scampia a Napoli. La polizia ha denunciato due studenti, uno di 17 anni e un altro di 15 anni, quest’ultimo per favoreggiamento. Non ci sono dettagli sulle cause o eventuali motivazioni legate a episodi di bullismo.

Un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne. Non è escluso che il 14enne fosse vittima di bullismo. I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nell'istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza per la segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito da arma bianca all’altezza della gamba. Dagli accertamenti - non semplici visto lo stato d’ansia e di paura che la vittima stava vivendo - effettuati grazie al prezioso contributo della dirigente scolastica, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Napoli, ragazzo di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: denunciati due compagni. Forse era vittima di bullismo

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