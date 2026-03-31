Ragazzo arrestato mentre rubava dentro l' Italmark con tanto di coltello

Un giovane di 27 anni è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato a Brescia, poco dopo aver tentato di rubare all’interno di un supermercato situato in Piazza Vittoria. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato il ragazzo in possesso di un coltello e gli sono stati contestati i reati di tentato furto e porto di arma bianca. Il ragazzo, di origine marocchina, è senza fissa dimora e con precedenti penali.

Il ladro è un 27enne marocchino pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale. È stato fermato durante il colpo e sarà espulso dall’Italia Secondo quanto ricostruito, l’uomo si aggirava con fare sospetto tra le corsie del supermercato, occultando all’interno del giubbotto numerose confezioni di merce di vario genere. Il direttore del negozio, accorgendosi dell’azione, ha subito allertato il 112 chiedendo l’intervento urgente della polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto pochi minuti dopo e hanno individuato il sospetto ancora all’interno del negozio, mentre si dirigeva verso l’uscita con l’intenzione di allontanarsi senza pagare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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