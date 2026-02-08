Pizzicato mentre cerca di disfarsi della droga dentro a un fazzoletto 63enne arrestato
I carabinieri hanno beccato un uomo di 63 anni mentre cercava di nascondere la droga in un fazzoletto di carta. L’uomo ha provato a disfarsi della sostanza gettandola a terra, ma gli agenti lo hanno fermato prima che potesse farlo. Ora si trova in stato di fermo, in attesa di ulteriori accertamenti.
Tenta di disfarsi della droga gettandola a terra, all’interno di un fazzolettino di carta, ma il gesto non sfugge ai carabinieri. Un cittadino straniero di 63 anni, residente a Udine, è stato arrestato dalla Sezione Operativa dell’Arma con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondimenti su Pizzicato Mozzarella
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata
Durante un controllo a Gravina di Catania, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 54 anni di Pedara, sorpresa mentre cercava di disfarsi della droga.
Cerca di distrarre la polizia con il cellulare, mentre nasconde la droga: arrestato 27enne
NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025
Ultime notizie su Pizzicato Mozzarella
Argomenti discussi: Ladri in diretta: il proprietario di casa li vede sul monitor e ne blocca uno; Una fuga di mezzo chilometro e poi l’arresto con la droga; Niky Savage pizzicato con una ragazza misteriosa: scatta il bacio. Il video è virale; Napoli, tegola Di Lorenzo: lascia il Maradona in stampelle, domani esami al ginocchio.
Asperitas.art. DeVotchKa · The Winner Is. Condividere un momento creativo è la maniera migliore di rompere il ghiaccio Se hai voglia di conoscere persone nuove, se sei creativo/a, se sei semplicemente in cerca di compagnia: questo workshop è per te facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.