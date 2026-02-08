Pizzicato mentre cerca di disfarsi della droga dentro a un fazzoletto 63enne arrestato

I carabinieri hanno beccato un uomo di 63 anni mentre cercava di nascondere la droga in un fazzoletto di carta. L’uomo ha provato a disfarsi della sostanza gettandola a terra, ma gli agenti lo hanno fermato prima che potesse farlo. Ora si trova in stato di fermo, in attesa di ulteriori accertamenti.

Tenta di disfarsi della droga gettandola a terra, all'interno di un fazzolettino di carta, ma il gesto non sfugge ai carabinieri. Un cittadino straniero di 63 anni, residente a Udine, è stato arrestato dalla Sezione Operativa dell'Arma con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini.

