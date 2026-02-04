Ragazzo arrestato mentre spaccia cocaina | addosso aveva 9 grammi

Da bresciatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha di nuovo fermato un giovane che stava spacciaendo cocaina. Questa volta, l’arresto è arrivato mentre il ragazzo aveva con sé 9 grammi di droga. È successo a meno di una settimana dal suo primo fermo per lo stesso reato.

È finito di nuovo in manette mentre spacciava, a meno di una settimana dal precedente arresto per lo stesso reato. Protagonista della vicenda è un 25enne di origine marocchina, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri di Ghedi nella serata di domenica 1°.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ragazzo Arrestato

Sorpreso mentre spaccia, in casa aveva panetti di hashish e cocaina: arrestato

Nella giornata del 19 gennaio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 30 anni, sorpreso in casa con diverse quantità di hashish e cocaina.

Visto mentre vende una dose di cocaina, ne aveva altra addosso e finisce in manette

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Siracusa, sorpresi in taxi con oltre 5 chili di cocaina: arrestati

Video Siracusa, sorpresi in taxi con oltre 5 chili di cocaina: arrestati

Ultime notizie su Ragazzo Arrestato

Argomenti discussi: Spari nel parco delle Groane, ragazzo di 24 anni morto per un regolamento di conti; Ragazzo di Montesilvano senza precedenti trovato con quasi 31 chili di sostanza stupefacente in casa (vicina al Comune), arrestato; Spaccia marijuana durante la festa del santo patrono, arrestato minorenne nel Catanese; Droga nascosta nel sottotetto: arrestato un giovane ad Almenno San Bartolomeo.

ragazzo arrestato mentre spacciaSorpreso da un carabiniere fuori servizio mentre spaccia cocaina in un parcheggio: arrestato 25enneSpaccia nel parcheggio di esercizio commerciale di Foligno e viene sorpreso dai carabinieri. Ragazzo albanese di 25 anni arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato ... corrieredellumbria.it

ragazzo arrestato mentre spacciaFoligno, pusher arrestato mentre spaccia cocaina davanti a un negozioArresti domiciliari per un 25enne albanese, sorpreso a spacciare cocaina nei pressi di un esercizio commerciale di Foligno. Nell’immediatezza sono stati sequestrati 2 grammio di cocaina, altri 22 invo ... umbria24.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.