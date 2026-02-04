Ragazzo arrestato mentre spaccia cocaina | addosso aveva 9 grammi

La polizia ha di nuovo fermato un giovane che stava spacciaendo cocaina. Questa volta, l’arresto è arrivato mentre il ragazzo aveva con sé 9 grammi di droga. È successo a meno di una settimana dal suo primo fermo per lo stesso reato.

È finito di nuovo in manette mentre spacciava, a meno di una settimana dal precedente arresto per lo stesso reato. Protagonista della vicenda è un 25enne di origine marocchina, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, fermato dai Carabinieri di Ghedi nella serata di domenica 1°.

