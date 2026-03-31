Un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltello nei bagni di una scuola a Napoli, nel quartiere Scampia. La vittima è stata invitata da due compagni a seguirli e successivamente è stata accoltellata. L'episodio si è verificato durante l’orario scolastico e sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" I carabinieri hanno denunciato due minorenni di 17 e 15 anni. Trovato, nascosto per strada, il coltello usato per colpire Ancora violenza in una scuola e ancora una volta sono coinvolti dei giovanissimi. Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato nel bagno di una istituto a Napoli, nel quartiere Scampia. Sono stati denunciati un ragazzo di 17 anni e, per favoreggiamento, un 15enne. Non è escluso che il 14enne fosse vittima di bullismo. Le indagini sono alle battute iniziali. Teatro della violenza è stato l'istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ragazzino di 14 anni accoltellato nei bagni della scuola. Attirato in trappola da due compagni: "Vieni con noi"

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