Vieni un attimo in bagno con noi | ragazzino accoltellato per ' gioco' a scuola

I carabinieri sono intervenuti ieri pomeriggio in un istituto scolastico di Scampia, su richiesta della dirigente, per un episodio che ha coinvolto un ragazzino ferito con un'arma bianca. Il ragazzo è stato trovato con una ferita alla gamba e portato in ospedale. L'episodio si è verificato all’interno della scuola, durante le ore di lezione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Dagli accertamenti è emerso che poco prima un 17enne in compagnia di altri ragazzi avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. Lí il ragazzo più grande avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il 14enne per poi colpirlo davvero alla gamba. A quel punto ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale. Ulteriori accertamenti, quindi, hanno permesso di comprendere come l’arma usata fosse stata nascosta nei pressi degli uffici dell’8ª municipalità del comune di Napoli da un amico del 17enne e che di anni ne ha 15. Andati sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il coltello verosimilmente utilizzato per ferire il 14enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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