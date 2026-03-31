Ragazza notata tra un gruppo di giovani | interviene la polizia e la mette in manette

Una giovane di 23 anni è stata arrestata a Napoli durante un controllo nella zona di piazza Garibaldi, in via Ignazio Ciaia. Nel corso dell’intervento, la polizia ha trovato diverse dosi di droga pronte per lo spaccio. La ragazza era stata notata tra un gruppo di giovani e, dopo l’identificazione, è stata sottoposta a perquisizione.

Una 23enne è stata arrestata a Napoli con diverse dosi di droga pronte per lo spaccio. Il controllo è scattato nella zona di piazza Garibaldi, in via Ignazio Ciaia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, la giovane - di origini marocchine e già nota alle forze dell’ordine - è stata notata mentre parlava con un gruppo di ragazzi. Un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti impegnati nei servizi di controllo del territorio. Durante la verifica è stata trovata in possesso di 8 involucri tra cocaina e crack, oltre a 25 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti dagli agenti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ragazza notata tra un gruppo di giovani: interviene la polizia e la mette in manette Articoli correlati La discussione tra madre e figlio degenera, lei lo accusa di averla aggredita: in casa interviene la poliziaGli agenti hanno ascoltato separatamente i due protagonisti della vicenda per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione ANCONA - Lite... Leggi anche: Violenta lite tra spacciatori, interviene la polizia: sequestrato mezzo chilo di droga Contenuti e approfondimenti su Ragazza notata Discussioni sull' argomento Ragazza si lancia in mare dal Molo Audace, un passante si tuffa e la salva; Castel San Giorgio, si addormenta sui binari: salvata una 20enne; Ragazza trovata morta in pigiama davanti alla scuola: orrore in Italia. Ragazza si getta dal Molo Audace, un giovane si tuffa e le salva la vitaRagazza si lancia in mare a Trieste dal Molo Audace, salvata da un passante. Trasportata a Cattinara, non è grave. nordest24.it Per te che l’hai notata prima degli altri, ora puoi scoprirla in anteprima. CUPRA Raval sta arrivando, per andare oltre, superando definizioni e confini. Vuoi essere tra i primi al mondo a scoprirla in un evento che va oltre ogni aspettativa Partecipa al contest FO - facebook.com facebook