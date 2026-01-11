Esce di casa a Novate Milanese per andare da un amico e scompare | si cerca Leonardo ha 13 anni
Leonardo, 13 anni, è scomparso questa mattina a Novate Milanese, nel Milanese. Secondo quanto riferito, avrebbe lasciato casa per incontrare un amico, ma da allora non si hanno più notizie di lui. La famiglia e le autorità sono alla ricerca del ragazzo, e si invita chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell'ordine.
Leonardo ha 13 anni ed è scomparso da Novate Milanese (Milano) nella mattina dell'11 gennaio. Il ragazzino avrebbe detto che sarebbe andato da un amico, ma di lui si è persa ogni traccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
