Esce di casa a Novate Milanese per andare da un amico e scompare | si cerca Leonardo ha 13 anni

Leonardo, 13 anni, è scomparso questa mattina a Novate Milanese, nel Milanese. Secondo quanto riferito, avrebbe lasciato casa per incontrare un amico, ma da allora non si hanno più notizie di lui. La famiglia e le autorità sono alla ricerca del ragazzo, e si invita chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell'ordine.

