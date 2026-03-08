Ragazza di 21 anni scomparsa nel foggiano i sospetti degli investigatori su un uomo dell’est Europa

Una ragazza di 21 anni è scomparsa nel foggiano il 2 marzo. Gli investigatori sospettano di un uomo proveniente dall’est Europa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Le ricerche proseguono senza sosta nel tentativo di trovare tracce della giovane. La sua scomparsa ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La famiglia attende notizie mentre le indagini continuano.

Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni scomparsa il 2 marzo nel foggiano. I sospetti degli investigatori, scrive l’edizione barese di Repubblica, sarebbero concentrati su “un uomo originario dell’Europa dell’Est, con tutta probabilità sfruttatore di prostitute nelle campagne foggiane”. Sarebbe lui l’uomo che avrebbe minacciato la ragazza e l’amica che ne ha denunciato la scomparsa riferendo l’episodio. Orfana e senza fratelli o sorelle, Elena Rebeca Burcioiu era arrivata in Italia da tre mesi e dopo aver tentato di trovare un impiego, per esempio come bracciante, aveva da poco iniziato a prostituirsi nei pressi della statale 16 insieme all’amica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

