La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta gialla per la regione, valida dalla sera di mercoledì alle prime ore di giovedì, con particolare attenzione alle ore notturne. L'avviso riguarda raffiche di vento che potrebbero interessare l'area durante queste ore. La comunicazione riguarda tutto il territorio regionale e invita alla cautela.

La misura sarà attiva dalle 21 di stasera alle 6 di domani mattina. A causare problemi sarà un fronte freddo atlantico, proveniente da nord-ovest, che attraverserà le Alpi questa notte. Possibili interruzioni alla viabilità locale La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta gialla valida per la notte tra mercoledì e giovedì, in particolare dalle 21 di stasera alle 6 di domani mattina. A causa di un marcato fronte freddo atlantico proveniente da nord-ovest, che valicherà le Alpi nella notte, infatti, saranno probabili raffiche di vento forte, in prevalenza da nord o nord-est, in tutto il territorio regionale. Non sono previste criticità idrauliche o idrogeologiche, ma il vento forte potrebbe provocare locali interruzioni alla viabilità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Pericolo raffiche di vento, scatta l'allerta in tutta la regione

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