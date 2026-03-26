Tetti scoperchiati barche alla deriva e incidenti | oggi oltre 40 interventi dei vigili del fuoco

Nelle ultime ventiquattro ore, i vigili del fuoco di Lecco sono stati coinvolti in più di 40 interventi distribuiti su tutto il territorio provinciale. Sono stati segnalati tetti scoperchiati, barche alla deriva e vari incidenti che hanno richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso. Le operazioni hanno riguardato situazioni di emergenza legate a condizioni meteorologiche avverse e incidenti di diversa natura.

Giornata di duro lavoro per i pompieri tra Lecco e provincia, oltre al supporto in Brianza e nel Comasco. Molti i danni e i disagi causati dal fortissimo vento. E per domani è ancora allerta I vigili del fuoco di Lecco sono stati impegnati su tutto il territorio provinciale con oltre 40 richieste di soccorso in queste ultime 24 ore. Il forte vento ha reso necessario diversi interventi per taglio di piante, tetti scoperchiati, rimozione di elementi pericolanti e imbarcazioni alla deriva. Una giornata di durissimo lavoro, quella di giovedì 26 marzo, soprattutto a causa delle raffiche fortissime di vento che hanno sfiorato gli 80 chilometri orari, colpendo in particolare tra Lecco città e i paesi del lago. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Tetti scoperchiati, barche alla deriva e incidenti: oggi oltre 40 interventi dei vigili del fuoco Articoli correlati FOTO, Maltempo: circa 40 interventi dei Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minutoIl Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino da ieri, 6 gennaio, ha inviato varie squadre per numerosi interventi a causa... Leggi anche: Oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento: alla Zisa caduti un albero e un palo della luce