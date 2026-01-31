La polemica sulla nuova Ztl in centro si fa sempre più calda. Fratelli d’Italia si oppone con forza alla decisione di riattivare le telecamere in uscita dal centro storico. I rappresentanti del partito, che è all’opposizione a Palazzo dei Priori e in Regione, hanno lanciato una campagna sui social per criticare la scelta della Giunta. La tensione tra le parti cresce mentre i cittadini aspettano di capire come andranno le cose.

Fratelli d’Italia lancia l’offensiva contro la nuova Ztl. Dopo l’annuncio della Giunta di voler riattivare le telecamere in uscita dal centro storico, esponenti di spicco del partito che è all’opposizione a Palazzo dei Priori e in Regione, hanno lanciato una campagna social contro la decisione. In testa c’è la candidata a sindaca di centrodestra sconfitta nel 2024, Margherita Scoccia, che ieri in un post ha scritto: "Multe anche per chi esce dalla Ztl: siamo sicuri che questo sia il modo giusto per rendere vivo il centro storico di Perugia?". Domanda certo, invece che un’affermazione netta, ma che "nasconde" l’insoddisfazione della consigliera comunale di FdI per le misure che l’amministrazione sta prendendo sulla viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova Ztl in centro. Offensiva di Fratelli d’Italia su varchi in uscita e multe

Approfondimenti su Fratelli dItalia Ztl

Roma introduce nuovi varchi elettronici in uscita nella ZTL del centro storico.

Sono stati installati nuovi varchi elettronici in uscita nel Centro Storico di Roma, nell’ambito di un intervento del valore di 4 milioni di euro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fratelli dItalia Ztl

Argomenti discussi: Ztl: le novità dal primo febbraio; Novara, da febbraio parte la nuova Ztl: cosa cambia per automobisti e pedoni; Novara, nuova Ztl in centro storico: cambiano regole e accessi; Novara, la Ztl cambia ancora. Modifiche in corsa agli accessi dal primo febbraio.

Nuova Ztl del centro e Borgo San Giuliano: partono le sanzioni automatiche. Cosa c'è da sapereI tredici varchi elettronici attivi nelle due aree iniziano a rilevare e sanzionare automaticamente i transiti non autorizzati ... riminitoday.it

Guida alla nuova Ztl di Rimini: dove è attiva, come mettersi in regola e permessi temporaneiZtl Centro Storico e Borgo San Giuliano: dal 29 gennaio partono le sanzioni automatiche. Ecco tutto quello che c'è da sapere ... altarimini.it

Novara, nuova Ztl in centro storico: cambiano regole e accessi - facebook.com facebook