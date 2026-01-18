Raffica di multe per ' violazioni' della Ztl ma il giudice ribalta tutto | vittoria di società casertana a Firenze

Una società di Casaluce ha ottenuto una vittoria importante a Firenze, grazie a una decisione del Giudice di Pace che ha ribaltato molte multe per violazioni della ZTL. L’esito conferma che le sanzioni amministrative commesse senza colpa, per errore scusabile, devono essere considerate in modo diverso. La sentenza rappresenta un precedente rilevante nel settore delle contestazioni amministrative, evidenziando l’importanza di una corretta interpretazione delle norme da parte della giustizia.

Un’importante decisione del Giudice di Pace di Firenze ha dato ragione a una società di Casaluce, assistita dallo Studio Legale Roma di Aversa, guidato dall’avvocato Francesco Roma, confermando il principio secondo cui le sanzioni amministrative commesse senza colpa e per errore scusabile devono essere annullate. La vicenda riguarda una serie di contravvenzioni al Codice della Strada ricevute a Firenze nel luglio 2023. La società di Casaluce, impegnata in lavori edili in Piazza dell’Unità, aveva percorso quotidianamente la corsia preferenziale con lo stesso veicolo, convinta di poterlo fare in base al permesso ottenuto per l’esecuzione dei lavori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ztl senza varchi in città, pedoni a rischio: raffica di multe su Corso Umberto I

A Brindisi, numerosi automobilisti sono stati multati nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio per aver attraversato la ZTL senza varchi su Corso Umberto I, tra piazza Della Vittoria e piazza Cairoli. La presenza di questa restrizione, priva di sistemi di controllo automatizzato, ha causato diverse infrazioni e sanzioni, evidenziando l'importanza di rispettare le normative locali per la sicurezza di pedoni e utenti della strada.

Leggi anche: Droga e violazioni del codice della strada: raffica di controlli, sequestrati cocaina e hashish

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Montecorvino Rovella. Controlli e rifiuti: raffica di sanzioni leggi https://shorturl.at/3cnvk #rifiuti #montecorvinorovella #multe - facebook.com facebook

Raffica di controlli dei carabinieri: denunce, patenti ritirate e sanzioni x.com