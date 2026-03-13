Chiamano gli influencer per fare propaganda su Gaza ma ancora non li pagano | parte la causa contro Netanyahu

Il governo israeliano ha coinvolto influencer lo scorso anno per promuovere la propria versione degli eventi a Gaza, ma ancora non ha saldato i compensi previsti. Questa situazione ha portato alcuni di loro a intentare una causa contro le autorità, che potrebbe arrivare nelle aule di un tribunale. La vicenda riguarda il mancato pagamento ai creator per il lavoro svolto nella diffusione di contenuti legati alla crisi nella Striscia.

Rischia di finire nelle aule di un tribunale la vicenda degli influencer ingaggiati dal governo israeliano lo scorso anno per raccontare ciò che stava accadendo nella Striscia di Gaza e diffondere la versione ufficiale di Tel Aviv. Secondo un’inchiesta del giornale israeliano Calcalist, la direzione per la diplomazia pubblica israeliana avrebbe contratto debiti per svariati milioni di dollari con le società e i personaggi ingaggiati nell’operazione di propaganda. La propaganda di Israele su Gaza. Ad agosto del 2025, mentre l’Idf bloccava l’accesso all’enclave palestinese a giornalisti e operatori umanitari, il ministero per gli Affari della Diaspora ingaggiò 10 influencer americani e israeliani e li fece entrare brevemente nella Striscia di Gaza per «rivelare la verità» sulle condizioni umanitarie dei palestinesi. 🔗 Leggi su Open.online

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