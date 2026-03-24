Raffaello al Met | Sublime Poetry in mostra

Da quotidiano.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Artista ma anche imprenditore delle arti, "principe della pittura" ma anche giovane uomo preoccupato della maternità e della mortalità infantile: la grande mostra inaugurata ieri al Met di New York, Raphael: Sublime Poetry, colloca Raffaello nel suo contesto storico e sociale andando oltre le Madonne idealizzate. In tutto 237 opere tra cui dipinti e disegni, la rassegna aperta fino al 28 giugno racconta il Maestro dalle origini umili ai primi successi alla corte di Urbino. ai fuochi di artificio dell’ultimo decennio nella Roma dei Papi e alla morte nel 1520 a soli 37 anni. Dal percorso messo assieme in otto anni di lavoro dalla curatrice... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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