Umbria nel mondo Raffaello conquista New York

Un evento dedicato a Raffaello sta attirando l'attenzione a Manhattan, nel cuore di New York. L'esposizione presenta opere e reperti del celebre artista, coinvolgendo anche una sezione dedicata all'Umbria, regione di origine di Raffaello. La mostra si svolge in un importante spazio culturale della città, attirando visitatori da tutto il mondo e portando l'attenzione sulla connessione tra l'artista e la sua terra natale.

Raffaello conquista New York e anche l’Umbria si prende una parte della scena internazionale, nel cuore di Manhattan. L’occasione è l’apertura della monumentale mostra "Raphael: Sublime Poetry" nelle scorse ore al Metropolitan Museum of Art, dove lo “Stendardo Processionale della Santissima Trinità“ (nelle foto) è stato presentato come il "primo dipinto interamente autografo dell’artista". Custodito in Pinacoteca è l’unico dipinto di Raffaello rimasto a Città di Castello e l’unica opera mobile in Umbria, oggi divenuta protagonista in uno dei musei più importanti al mondo. La mostra attraversa l’intera parabola del genio urbinate, dalle origini umbre agli anni fiorentini del confronto con Leonardo e Michelangelo, fino al trionfo romano alla corte di Giulio II. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria nel mondo Raffaello conquista New York Articoli correlati Leggi anche: Giuli a New York recupera l'Ecce Homo di Antonello da Messina e inaugura la mostra su Raffaello La terra nel mondo dei libri. L’Umbria al Salone di TorinoL’Umbria si prepara ad essere la grande protagonista della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio al... Contenuti utili per approfondire New York Temi più discussi: Umbria nel mondo Raffaello conquista New York; Raphael: Sublime Poetry, la nuova mostra su Raffaello conquista New York; Anche l'Umbria in vetrina a New York con lo Stendardo di Raffaello; Raffaello fa impazzire New York: la mostra del Met celebra il più grande influencer dell’arte. L'Umbria a New York: lo Stendardo di Raffaello in mostra al MetLo Stendardo processionale della Santissima Trinità di Raffaello, un dipinto a olio su tela databile intorno al 1499, rappresenta un momento significativo nel percorso di valorizzazione internazionale ... it.blastingnews.com Raphael: Sublime Poetry, la nuova mostra su Raffaello conquista New YorkLa mostra antologica, dedicata al genio del Rinascimento italiano, attraversa la vita e le opere dell’artista, dalle origini agli anni straordinari a Firenze, dove si confrontò con Leonardo da Vinci e ... tg24.sky.it New York, incidente all'Aeroporto LaGuardia: svelate le cause dello scontro fatale tra il jet di Air Canada e il mezzo dei vigili del fuoco - facebook.com facebook Il petrolio chiude in netto rialzo a New York a 92,35 dollari. Quotazioni salgono del 4,79% #ANSA x.com