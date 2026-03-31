Facevo l’amore nei parchi al Campidoglio e perfino al Colosseo che trovai aperto di notte Anche i vizi ho vissuto la libertà più sfrenata | così Rupert Everett

Da ilfattoquotidiano.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rupert Everett, attore e sex symbol tra gli Anni 80 e 90, ha raccontato di aver avuto rapporti intimi in vari luoghi pubblici, tra cui parchi, il Campidoglio e il Colosseo, che trovò aperto di notte. La sua carriera è iniziata con il film

È stato un sex symbol a cavallo tra gli Anni 80 e 90 prima col film cult “Another Country” (1984) e poi con “Il matrimonio del mio migliore amico” con Julia Roberts (1994), oggi Rupert Everett ha 66 anni ed è in pace con la vita, come racconta in una intervista a Il Corriere della Sera. L’attore è Caifa, il capo sacerdote del Sinedrio che mandò a morte Gesù, ne “Il Vangelo di Giuda” di Giulio Base, nelle sale dal 2 aprile. “Ognuno di noi tradisce ed è stato tradito. – ha affermato Everett – Io ho tradito tanta gente. Quando ero adolescente, dopo la libertà del 1968, pensavo che l’autonomia avesse a che fare con romanticismo e sesso, sono stato molto infedele”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Facevo l’amore nei parchi, al Campidoglio e perfino al Colosseo, che trovai aperto di notte. Anche i vizi, ho vissuto la libertà più sfrenata”: così Rupert Everett

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