Clarice Pinto, 50 anni, imprenditrice nel settore FemTech, ha scoperto di essere in perimenopausa senza conoscere questa condizione. La sua esperienza personale l’ha spinta a cambiare il modo in cui le donne affrontano questa fase, spesso affrontata da sole e senza informazioni adeguate. Dopo aver lavorato nel marketing per grandi aziende, ha deciso di avviare una sua attività, sostenuta da un programma dedicato alle start-up femminili. Ora, Pinto si impegna a creare uno spazio di supporto e consapevolezza per altre donne in situazioni simili.

Clarice Pinto ha 50 anni e un passato da manager nell'area marketing di aziende del lusso e del beverage. Brasiliana di nascita, madre di tre adolescenti, dopo un periodo di studi e ricerche, all'inizio del 2026 ha lanciato la start up Pausevit, prima piattaforma digitale italiana progettata per accompagnare le donne nel percorso della menopausa con un approccio personalizzato. Uno spazio virtuale che offre consulenze con medici e specialisti, piani di trattamento individuali, un'app per il monitoraggio dei sintomi e report automatizzati per migliorare l’efficacia e ridurre i tempi di diagnosi e cura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Clarice Pinto, 50 anni, imprenditrice della FemTech: «Quando ho scoperto di essere in perimenopausa non sapevo nemmeno che cosa fosse. Noi donne arriviamo impreparate, spesso sole. Ho voluto ribaltare questo paradigma»

