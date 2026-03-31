Racing Santander-Sporting Gijon mercoledì 01 aprile 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 21:30 si disputerà la partita tra Racing Santander e Sporting Gijon all'El Sardinero. La squadra di casa, dopo due sconfitte consecutive, non ha ancora segnato in questa stagione. È la prima volta che il Racing Santander rimane a secco in campionato. La sfida si svolgerà in un momento di particolare difficoltà per i padroni di casa.

El Sardinero sarà teatro di una sfida particolare per un Racing Santander reduce da due sconfitte consecutive segna segnare nemmeno un gol, ed la prima volta che succede in questo campionato. Alla vigilia della partita contro lo Sporting Gijon la squadra di José Alberto López è ancora la in testa alla classifica di Segunda Division. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Racing Santander-Sporting Gijon (mercoledì 01 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sporting Gijon-Deportivo La Coruña (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa Segunda Division non si ferma mai, anzi in questo weekend inizia un ciclo di tre giornate molto intenso che comprende anche un turno... Racing Santander-CD Mirandes (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiNonostante la sconfitta subita a Granada nella ventiquattresima giornata, il Racing Santander è sempre al comando della classifica con due punti di... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Racing Santander - Sporting Gijón in Diretta Streaming | DAZN IT; Racing Santander vs Sporting Gijón Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 2 01-04-2026; Real Zaragoza v Racing de Santander LALIGA HYPERMOTION; Real Zaragoza - Racing Santander statistiche, pronostici e quote scommesse. Contra la crisis social del Sporting de Gijón, 'Mareona' en SantanderEl sportinguismo estará presente en El Sardinero, con cerca de 1.500 aficionados, muchos de ellos con entradas gestionadas a través de abonados del Racing. Jiménez empiez ... elcomercio.es IVAN HELGUERA Oggi compie gli anni Ivan Helguera, giocatore spagnolo che vanta pure un cameo in Serie A con la maglia della Roma. Cantabrico di Santander, Helguera si mise in mostra con la maglia dell’Albacete: una mezza stagione in Segunda Di facebook