Sabato 28 marzo alle ore 21:00 si disputerà la sfida tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña nella Segunda Division. La competizione prosegue senza sosta, con un ciclo di tre partite consecutive che include anche un turno infrasettimanale programmato durante le vacanze di Pasqua. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono stati diffusi dagli esperti.

La Segunda Division non si ferma mai, anzi in questo weekend inizia un ciclo di tre giornate molto intenso che comprende anche un turno infrasettimanale durante le vacanze di Pasqua. Non fanno eccezione Sporting Gijon e Deportivo La Coruña che si apprestano a sfidarsi avendo traguardi diversi. Gli asturiani hanno vinto solo una volta nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Gijon-Deportivo La Coruña (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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