Questa sera il Racing Santander affronta il CD Mirandes in una partita decisiva. Nonostante la sconfitta a Granada, i locali restano in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Castellon, che però scende in campo solo domenica. La sfida di questa sera potrebbe cambiare le gerarchie, e i tifosi sono in attesa di vedere se il Racing riuscirà a mantenere il primo posto.

Nonostante la sconfitta subita a Granada nella ventiquattresima giornata, il Racing Santander è sempre al comando della classifica con due punti di vantaggio sul Castellon che però gioca domenica per cui nel frattempo la classifica potrebbe essere cambiata. Il CD Mirandes invece è tornato a vincere dopo sette partite di campionato e una di coppa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Racing Santander-CD Mirandes (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Racing Santander

Questa sera alle 20:30 il CD Mirandes sfida il Malaga in un match chiave per la salvezza.

Questa sera alle 20:30 si gioca il match tra CD Mirandes e Malaga.

Ultime notizie su Racing Santander

Pronostico Mirandés-Racing Santander: in casa sono una sentenzaMirandés-Racing Santander è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff della Segunda Division e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. ilveggente.it

Liga2, rocambolesco 3-3 nell'andata tra Racing Santander e Mirandes: si decide tutto il 12La corsa per l'ultimo posto disponibile nei playoff promozione in Liga si accende, con quattro squadre in lizza per un obiettivo che vale un'intera stagione. Real Oviedo, Mirandés (guidato ... tuttomercatoweb.com

Il nome di Puerta, centrocampista del Racing Santander, è stato proposto alla Lazio in questi ultimi giorni di mercato. #SSLazio #AvantiLazio #ForzaLazio #calciomercato #lazionews x.com

Racing Santander-Barcellona 0-2: Ferran Torres e Lamine Yamal firmano il pass per i quarti https://www.calciomagazine.net/racing-santander-barcellona-diretta-risultato-15-gennaio-2026-238274.html_unique_id=696a010c0b2d1 facebook