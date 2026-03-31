Theo James, noto attore, è stato recentemente avvistato con riccioli e baffetti, suscitando discussioni tra i fan. In un confronto diretto, l'autore di questa osserva di essere calvo e riferisce che molte persone gli hanno detto che ora appare meglio. La conversazione si focalizza sulle differenze estetiche tra i due e sui commenti ricevuti da terzi.

Theo James ha trovato l'accoppiata vincente. Io, invece, sono calvo, e molte persone gentili mi dicono: «In realtà stai meglio adesso». E non posso che essere d’accordo. Ma se un giorno decidessi di riavere i capelli e credetemi, ci sono momenti in cui li rimpiango davvero perché ‘ sentire il vento tra i capelli ’ è esattamente bello come promettono gli account motivazionali su Instagram, ordinerei un trapianto alla Theo James direttamente dal menu della clinica. Alla premiere britannica del suo ultimo film** Fuze **, la chioma era ancora più folta del solito. Sotto, un baffetto, un accenno di barba incolta, e ancora una volta la dimostrazione perfetta di quanto possa funzionare la cura del look. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quindi Theo James con riccioli e baffetti è un sì ?!

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