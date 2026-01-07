Dovbyk si rompe ancora per lui stop di almeno due settimane quindi addio scambio con Lucca?

Artem Dovbyk dovrà probabilmente rimanere fuori per almeno due settimane a causa di un nuovo infortunio, sollevando dubbi sulla possibilità di uno scambio con Lucca. La sua resistenza fisica continua a rappresentare un problema, influenzando le decisioni tecniche e di mercato della squadra. Restano da valutare gli sviluppi e le conseguenze di questo infortunio sulla rosa e sulle strategie future.

Artem Dovbyk non ha una struttura fisica resistente, questo si può dire. È un calciatore con una struttura muscolare delicata. Ieri, a Lecce, era appena entrato, ha segnato anche il gol della tranquillità (il 2-0), poi però Gasperini è stato costretto a richiamarlo in panchina. L’ucraino si era fatto male un’altra volta. Oggi è arrivato l’esito degli esami: lesione muscolare di primo grado e stop di almeno due settimane. A questo punto sembra improbabile lo scambio tra Napoli e Roma per Lucca e Dovbyk. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

