Dovbyk si rompe ancora per lui stop di due settimane quindi addio scambio con Lucca?
Artem Dovbyk si trova nuovamente ad affrontare un infortunio, con un stop di due settimane che potrebbe compromettere lo scambio con Lucca. La sua condizione fisica, infatti, sembra essere un punto debole, sottolineando la necessità di tempi di recupero più lunghi. La situazione evidenzia come la resistenza fisica sia fondamentale per la continuità delle prestazioni e le strategie di mercato.
Artem Dovbyk non ha una struttura fisica resistente, questo si può dire. È un calciatore con una struttura muscolare delicata. Ieri, a Lecce, era appena entrato, ha segnato anche il gol della tranquillità (il 2-0), poi però Gasperini è stato costretto a richiamarlo in panchina. L’ucraino si era fatto male un’altra volta. Oggi è arrivato l’esito degli esami: lesione muscolare – sia pure di lieve entità – e stop di almeno due settimane. A questo punto sembra improbabile lo scambio tra Napoli e Roma per Lucca e Dovbyk. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
