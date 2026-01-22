Passeggiando per Roma ho scoperto fontane che nessuno guarda più | altro che quella di Trevi

Passeggiando per Roma, si scoprono fontane meno conosciute ma di grande bellezza, spesso ignorate dai passanti. Oltre alla celebre Fontana di Trevi, i rioni della città custodiscono sorgenti artistiche e storiche che meritano attenzione. Questi piccoli tesori rappresentano un patrimonio nascosto, testimonianza della ricca storia e cultura di Roma, lontani dai consueti percorsi turistici e alla portata di chi desidera scoprire angoli autentici della capitale.

Non solo la Fontana di Trevi, tra i rioni di Roma si nascondono bellissime e poco conosciute della Capitale. "Bastano le fontane per giustificare un viaggio a Roma", scriveva Percy Bysshe Shelley. Una frase che oggi suona più vera che mai: nella Capitale l'acqua non è solo un elemento urbano, ma un tratto identitario, un linguaggio artistico che attraversa secoli di storia. Con oltre duemila fontane disseminate tra vicoli, piazze e cortili, Roma custodisce un patrimonio unico, fatto di opere monumentali e piccoli gioielli nascosti.

