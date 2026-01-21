L’intervento di Trump a Davos si distingue da una normale missione diplomatica. Secondo la versione di D’Anna, questa chiamata non proviene dagli astronauti nello spazio, ma da un’America turbata e delusa dal comportamento del proprio presidente, ormai percepito come fuori controllo. Un momento di tensione che riflette il disorientamento e le sfide di un Paese in difficoltà, senza ricercare connotazioni sensazionalistiche, ma offrendo un’analisi sobria e precisa della situazione.

White House we have a problem, metaforicamente questa volta la chiamata non viene dagli astronauti nello spazio ma da un’America sconvolta e mortificata per il loro Presidente ormai fuori controllo. L’Artico é a tutti gli effetti l’iceberg delle mattane che meglio rappresentano la sindrome in progress di Trump. Giorno dopo giorno, i titoli dei giornali americani riflettono sconforto, incertezza e desolazione ed oscillano da “Il dollaro e le azioni statunitensi crollano” del Financial Times a “Trump sta spingendo l’alleanza tra Stati Uniti ed Europa sull’orlo del baratro” del New York Times. “Cosa comporterà per l’economia americana la rottura con l’Europa?” si chiede invece il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché quella a Davos per Trump non é una missione diplomatica tradizionale. La versione di D’Anna

