Nove studenti dell’Istituto Alberghiero Minuto hanno partecipato a un percorso sul treno della memoria, visitando Auschwitz. L’esperienza, guidata dalla docente Annalisa Giarrizzo, ha rappresentato un momento di approfondimento storico e di riflessione sul passato. La visita si inserisce in un percorso educativo volto a far conoscere le drammatiche pagine della Shoah e il loro impatto sul presente.

Sul ’ Treno della Memoria ’ per un utile tuffo nel passato e guardare al nostro tragico presente. Esperienza formativa ed emozionante per nove studenti dell’ Istituto alberghiero Minuto accompagnati dalla docente Annalisa Giarrizzo. "Questo viaggio è iniziato dalla stazione di Firenze – racconta la prof – e il caso ha voluto che ci fosse per noi il binario 16, lo stesso da cui il 9 novembre 1943 partì il primo convoglio verso Auschwitz ". Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha salutato studenti e docenti, ricordando loro i principali eventi storici e ribadendo l’ importanza del ricordo. Hanno viaggiato sul treno anche l’assessora Alessandra Nardini, i rappresentanti di Aned, Anpas, lo staff del Museo della deportazione di Prato, Ugo Caffaz, coordinatore delle edizioni, e le testimoni Andra e Tatiana Bucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quel ’Treno della memoria’. Studenti dell’Alberghiero in visita ad Auschwitz

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