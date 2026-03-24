FIRENZE – Dopo sei anni di assenza dalle rotte internazionali, il Treno della Memoria è tornato a correre sui binari che collegano Firenze ad Auschwitz. Ieri mattina (23 marzo), la stazione di Santa Maria Novella è diventata il cuore di un rito collettivo che coinvolge oltre 400 studenti provenienti da 46 scuole toscane, accompagnati da docenti, universitari e rappresentanti delle comunità deportate e delle associazioni antifasciste. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha salutato i ragazzi sottolineando l’importanza di aver “ricollaudato” un’esperienza che, dopo lo stop forzato del Covid e la parentesi nei campi nazionali dello scorso anno, giunge alla sua tredicesima edizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Treno della Memoria è tornato a correre sui binari che collegano Firenze ad Auschwitz

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