Subsonica | Terre rare l’undicesimo album e quattro concerti a Torino per 30 anni di musica

I Subsonica hanno annunciato il loro nuovo album, “Terre rare”, che uscirà il 20 marzo. La band festeggia 30 anni di musica con quattro concerti a Torino, città che ha sempre fatto parte della loro storia. I fan sono in fermento e aspettano di ascoltare le nuove tracce dal vivo.

I Subsonica presentano il loro undicesimo album in studio, intitolato “Terre rare”, in uscita il 20 marzo. L’annuncio precede di poco una serie di quattro concerti celebrativi che la band terrà alle OGR Torino dal 31 marzo al 4 aprile 2026, un evento speciale per festeggiare i trent’anni di attività del gruppo. Dopo i singoli “Radio Mogadiscio” e “Il tempo in me”, che hanno anticipato il nuovo progetto discografico, i Subsonica si preparano a condividere con il pubblico “Terre rare”. Questo album segna il ritorno a distanza di due anni dal precedente lavoro, “Realtà aumentata”, e promette di essere un viaggio sonoro attraverso geografie reali e immaginarie.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Subsonica Torino I Subsonica annunciano il nuovo album Terre rare I Subsonica tornano con un nuovo album, Subsonica, quattro show speciali a Torino per i 30 anni di carriera Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Subsonica Torino Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: promozione e iniziative per i Giochi invernali. SUBSONICA: esce il 20 marzo l’undicesimo album Terre RareUn chiaro esempio di questo intenso lavoro musicale è il singolo Il Tempo in me, di cui è stata pubblicata la long version venerdì 6 febbraio per Epic Records/Sony Music Italy. Per i Subsonica, si ... rockon.it Subsonica, il nuovo album è Terre rareDopo i singoli Radio Mogadiscio e Il tempo in me, i i Subsonica annuncia l'uscita dell'11° album: si intitolerà Terre rare e uscirà il 20 Marzo - a distanza di due anni dall’ultimo Realtà ... rockol.it L’undicesimo disco della band torinese uscirà il 20 marzo in attesa di celebrare il trentennale della loro carriera con ‘Cielo su Torino 96-26’, quattro concerti speciali sold out Subsonica facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.