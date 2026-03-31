Quasi un chilo di hashish e armi in casa | arrestato 58enne a Osio Sotto

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Osio Sotto dopo un’operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro di quasi un chilo di hashish, armi bianche e bilancini all’interno della sua abitazione. L’intervento è stato avviato a seguito di segnalazioni riguardanti movimenti sospetti nelle vicinanze della villa.

L’OPERAZIONE. Sequestrati droga, bilancini e armi bianche: l’intervento dei carabinieri dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti intorno alla villa. I carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di 58 anni, residente in paese, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione. L’operazione è scattata il 24 marzo dopo diverse segnalazioni su movimenti sospetti attorno all’abitazione dell’uomo, una villa su due piani. Durante la perquisizione, estesa anche alle pertinenze, i militari hanno rinvenuto nel box nove panetti di hashish per un peso complessivo di 880 grammi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Quasi un chilo di hashish e armi in casa: arrestato 58enne a Osio Sotto Articoli correlati Leggi anche: Osio Sotto, in una villa trovati quasi un chilo di hashish e dei taser: 58enne simula un malore, ma non evita l’arresto Un chilo di hashish in casa: arrestato 28enneUn chilo e passa di hascisc pronto per lo smercio, denaro contante, kit per il confezionamento, scattano le manette per spacciatore 28 enne.