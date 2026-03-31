Osio Sotto in una villa trovati quasi un chilo di hashish e dei taser | 58enne simula un malore ma non evita l’arresto

A Osio Sotto, in una villa sono stati sequestrati circa 900 grammi di hashish, bilancini di precisione e altri strumenti legati allo spaccio. Un uomo di 58 anni, che si trovava nell’abitazione, ha tentato di fingere un malore per evitare l’arresto, ma le forze dell’ordine sono riuscite comunque a bloccarlo. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e attività illecite legate all’individuo.

Osio Sotto. Poco meno di un chilo di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e diverse armi bianche tra cui coltelli, roncola e dei dispositivi taser: è la scoperta fatta dai carabinieri in una villa a due piani di Osio Sotto che hanno in seguito arrestato in flagranza di reato A.F., 58enne italiano, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione. L’operazione è scaturita da una serie di segnalazioni riguardanti movimenti sospetti presso l’abitazione dell’uomo: durante la perquisizione locale, estesa anche alle pertinenze dello stabile, i militari hanno rinvenuto all’interno del box nove panetti di droga per un peso complessivo di 880 grammi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Brescia: carabinieri sequestrano quasi mezzo chilo di hashish, un arresto Shopping online shock: al posto dei vestiti riceve quasi un chilo di hashishFa un ordine online per acquistare dei vestiti ma, all’arrivo del pacco, al posto dell’abbigliamento trova oltre 800 grammi di hashish. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Osio Sotto, tenta di rapire un bimbo di 8 anni dall'allenamento fingendosi il padre: arrestato; Pusher arrestati a Osio Sotto: in auto avevano due chili di hashish; Hashish nascosta nella busta della spesa: due arresti a Osio Sotto; Quasi due chili di hashish in auto, altra droga a casa: arrestati due uomini a Osio Sotto. Osio Sotto, in una villa trovati quasi un chilo di hashish e dei taser: 60enne simula un malore, ma non evita l’arrestoAi militari l'uomo aveva riferito anche di un presunto ospite straniero non reperibile: il gip ha confermato la custodia in carcere ... bergamonews.it Nuovarredo Osio Sotto added a new... - Nuovarredo Osio Sotto facebook