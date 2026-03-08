Un chilo di hashish in casa | arrestato 28enne

Da ilgiorno.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 28 anni è stato arrestato con un chilo e oltre di hashish in casa, pronto per essere venduto. Nella sua abitazione sono stati trovati anche denaro contante e un kit per il confezionamento delle dosi. Le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto dopo aver scoperto la sostanza stupefacente e gli strumenti utilizzati per il commercio illegale.

Un chilo e passa di hascisc pronto per lo smercio, denaro contante, kit per il confezionamento, scattano le manette per spacciatore 28 enne. L’arresto è stato compiuto dai carabinieri di Pioltello l’altro pomeriggio a Pozzuolo Martesana, nel corso di un servizio di controllo. L’uomo, italiano e residente in zona, si trova già a San Vittore, in attesa di udienza di convalida. Sono stati dei militari dell’Arma in servizio di pattuglia, nel pomeriggio del 6 marzo, a notare due uomini, fermi in auto in un parcheggio isolato, e a optare per un semplice controllo e, dato l’atteggiamento sospetto, per la perquisizione personale. Ed ecco, addosso ad uno dei due, il 28 enne, la prima tranche di stupefacente: 9 grammi di cocaina e 10 di hashish, già divisi in dosi, presumibilmente destinati alla vendita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un chilo di hashish in casa arrestato 28enne
© Ilgiorno.it - Un chilo di hashish in casa: arrestato 28enne

Mezzo chilo di hashish e cocaina in casa: arrestato 16enne sannitaTempo di lettura: < 1 minutoBlitz antidroga ad Apice, dove un ragazzo di appena 16 anni è stato arrestato a seguito di una perquisizione domiciliare...

Leggi anche: Dalle dosi nella Bmw nel parcheggio a un chilo di droga in casa (e 18mila euro): arrestato 28enne

Hashish nella macchina: arrestato corriere

Video Hashish nella macchina: arrestato corriere

Contenuti e approfondimenti su Un chilo di hashish in casa arrestato....

Temi più discussi: CONTROLLO DI POLIZIA IN AUTOSTRADA A8: ARRESTATO UN UOMO DI TRENTAQUATTRO ANNI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. SEQUESTRATI 16 KG DI HASHISH, UN CHILO DI MARIJUANA E VARIE QUANTI; Droga nascosta nell’area giochi: sequestrato oltre un chilo di hashish; Due arresti per un giro di hashish in media valle: sequestrato oltre un chilo di sostanza; Taranto, fermata in carcere con un chilo di droga: aveva tentato di introdurre hashish e cocaina nascoste nelle parti intime.

un chilo di hashishCompra un chilo di hashish sul web e lo ritira al locker: arrestato 37enne spezzinoUn uomo residente ad Arcola è stato fermato dalla Guardia di finanza mentre ritirava da un locker un pacco contenente una cassa stereo con dentro circa un ... ilsecoloxix.it

un chilo di hashishOrdina hashish on line e recupera il pacco presso un lockerGiovane di Arcola arrestato in flagranza in viale San Bartolomeo. Lo stupefacente era nascosto in una cassa acustica ... rainews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.