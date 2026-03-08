Un chilo di hashish in casa | arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato con un chilo e oltre di hashish in casa, pronto per essere venduto. Nella sua abitazione sono stati trovati anche denaro contante e un kit per il confezionamento delle dosi. Le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto dopo aver scoperto la sostanza stupefacente e gli strumenti utilizzati per il commercio illegale.

Un chilo e passa di hascisc pronto per lo smercio, denaro contante, kit per il confezionamento, scattano le manette per spacciatore 28 enne. L'arresto è stato compiuto dai carabinieri di Pioltello l'altro pomeriggio a Pozzuolo Martesana, nel corso di un servizio di controllo. L'uomo, italiano e residente in zona, si trova già a San Vittore, in attesa di udienza di convalida. Sono stati dei militari dell'Arma in servizio di pattuglia, nel pomeriggio del 6 marzo, a notare due uomini, fermi in auto in un parcheggio isolato, e a optare per un semplice controllo e, dato l'atteggiamento sospetto, per la perquisizione personale. Ed ecco, addosso ad uno dei due, il 28 enne, la prima tranche di stupefacente: 9 grammi di cocaina e 10 di hashish, già divisi in dosi, presumibilmente destinati alla vendita.