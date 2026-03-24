Bill Cosby è stato condannato a pagare 19,25 milioni di dollari di risarcimento danni a un’ex cameriera che l’aveva accusato di averla drogata e aggredita sessualmente. Donna Motsinger ha dichiarato che l’ex star le diede del vino e una pillola che la rese incapace di reagire dopo averla prelevata da casa sua in limousine nel 1972 per poi portarla ad un suo show. L’88enne Cosby ha negato le accuse di Motsinger, così come affermazioni simili in una serie di cause civili e penali intentate da decine di donne. L’ex star dei Robinson era stato scarcerato in Pennsylvania nel 2021, dopo quasi tre anni di condanna per violenza sessuale, in seguito all’annullamento della sua condanna per un vizio di forma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ultima cosa che ricorda sono dei lampi di luce”: Bill Cosby condannato a a pagare 19,25 milioni di dollari di risarcimento a una donna che lo accusa di averla drogata e aggredita sessualmente

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Temi più discussi: Bill Cosby condannato a pagare 19 milioni a una vittima di abusi; Bill Cosby dovrà pagare 19 milioni di dollari a una delle decine di donne che lo hanno accusato di violenze sessuali; Bill Cosby, colpevole di stupro, è stato condannato a un risarcimento milionario; Bill Cosby condannato a risarcire con 19 milioni di dollari una donna drogata e violentata nel 1972. Giustizia dopo 54 anni.

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