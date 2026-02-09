In scena al Toniolo il Quartetto Rilke e il Quartetto di Genova per un capolavoro di Mendelssohn

Questa sera, al teatro Toniolo, si esibiscono il Quartetto Rilke e il Quartetto di Genova. In programma ci sono le note di Mendelssohn, che promettono un concerto di grande livello. L’appuntamento è alle sette di sera e l’ingresso è aperto a tutti gli appassionati di musica classica.

Sarà una serata all'insegna del talento giovane e della grande musica quella di giovedì 12 febbraio alle 19.30 al Teatro Toniolo, quando si esibiranno i Quartetti dell'Accademia Stauffer di Cremona: il Quartetto Rilke e il Quartetto di Genova, protagonisti di un concerto della Stagione di Musica.

