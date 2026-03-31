Durante l’ultima puntata del Pulp Podcast, Sal Da Vinci ha condiviso un aneddoto inedito riguardante il suo tentativo di avvicinare Fedez a Disneyland. L’artista ha spiegato che in passato ci sono stati momenti in cui non è stato possibile facilitare un incontro tra i due all’interno del parco divertimenti. La conversazione si è svolta nel contesto di un episodio condotto da Fedez, con la partecipazione di Davide Marra e Valerio Lundini.

Un aneddoto nascosto per anni è tornato fuori durante l’ultima puntata del Pulp Podcast: a raccontarlo è stato Sal Da Vinci, ospite del podcast condotto da Fedez insieme a Davide Marra, con la partecipazione di Valerio Lundini. Il cantante ha ricordato un episodio avvenuto cinque, sei anni fa a Disneyland Paris, dove si era imbattuto proprio in Fedez, in quel momento in visita al parco con la famiglia. Sal voleva avvicinarsi e salutarlo, ma le cose sono andate diversamente. “ C’era una persona che lavorava con te e non mi ha fatto avvicinare ”, ha spiegato il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, riferendosi a un bodyguard che lo avrebbe fermato prima ancora che potesse presentarsi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Quando Sal Da Vinci non poteva avvicinare Fedez a Disneyland: l’aneddoto che fa sorridere

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