L'Inps ha pubblicato il calendario con le date di pagamento dell'Assegno unico per aprile 2026. Le somme vengono accreditate in diverse giornate del mese, a seconda delle modalità di pagamento e delle decorrenze previste. I beneficiari possono consultare le date precise per conoscere quando riceveranno l'accredito sul conto corrente o sulla carta di pagamento elettronica.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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