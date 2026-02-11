Fermo | via al Pums piano mobilità sostenibile con 35mila euro regionali per migliorare trasporti e qualità della vita

La giunta di Fermo ha dato il via libera al nuovo Piano urbano per la mobilità sostenibile. Con un investimento di 35 mila euro dalla Regione, il progetto punta a migliorare i trasporti locali e a rendere più vivibile la città. Ora si lavorerà per rendere più semplice spostarsi e ridurre l’inquinamento.

Fermo, 11 febbraio 2026 – La giunta comunale di Fermo ha approvato la proposta del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), un progetto ambizioso che mira a riorganizzare e migliorare il sistema dei trasporti e della mobilità nella città marchigiana. L'approvazione rappresenta un passo fondamentale per l'implementazione di strategie volte a promuovere una mobilità più sostenibile e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, con un investimento iniziale di oltre 35 mila euro cofinanziati dalla Regione Marche. L'approvazione del Pums segna un momento cruciale per il futuro della mobilità a Fermo.

