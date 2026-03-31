Qualificazioni Mondiali l’Italia si gioca tutto in Bosnia | le ultime notizie

Domani si disputa la partita tra Bosnia e Italia nelle qualificazioni mondiali. La sfida si svolge in un momento di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti fondamentali. La gara si svolgerà in Bosnia, e le due nazionali sono determinate a conquistare una vittoria decisiva per il loro cammino nel torneo.

La vigilia di Bosnia-Italia si carica di tensione e significati che vanno ben oltre i novanta minuti. A Zenica, in uno scenario difficile e reso ancora più insidioso da un terreno di gioco appesantito dalla pioggia, la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso si gioca una fetta decisiva del proprio futuro. Il rischio, concreto e mai così vicino, è quello di mancare la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva, uno spettro che aleggia con forza nell’ambiente azzurro. Leggi anche: Bosnia-Italia, Gattuso in conferenza: “Se perdiamo mi assumerò la responsabilità” Una notte decisiva per il futuro dell’Italia. La partita in programma allo stadio Bilino Polje rappresenta un autentico spartiacque. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Qualificazioni Mondiali, l’Italia si gioca tutto in Bosnia: le ultime notizie Articoli correlati Leggi anche: Mondiali 2026, playoff: domani si assegnano gli ultimi sei pass. L'Italia si gioca tutto in Bosnia Bosnia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli Azzurri si giocano tutto al Bilino PoljeL’Italia è a un solo passo dal tornare finalmente alla fase finale dei Mondiali, ovvero la sfida di martedì sera sul campo della Bosnia Erzegovina. Italia ai playoff: Galles o Bosnia nel mirino! Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026; Playoff Mondiali, i risultati delle semifinali; Italia, quanto varrebbe qualificarsi ai Mondiali? Tutte le cifre. Qualificazioni Mondiali, Italia in campo in Bosnia per l'ultimo sforzoTerza «ultima chance» per l'Italia di tornare ai Mondiali dopo dodici anni: ora o mai più. Gattuso: «Ci giochiamo tutto. E fa nulla se non siamo belli». La gara al Bilino Polje di Zenica può rappresen ... corriere.it Dzeko stempera le polemiche per l'esultanza degli azzurri: "Anche noi abbiamo esultato per la qualificazione dell'Italia". #Nazionale #Italita #BosniaItalia #Qualificazioni #Mondiali x.com Martedi 31 Marzo ore 20:45 vivi la finale qualificazioni Mondiali 2026 con i tuoi amici, nei tuoi #sportbar a #genova - facebook.com facebook