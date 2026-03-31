Al termine della finesione primaverile delle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027, la squadra italiana si trova a tre punti dalla Polonia, con un margine che rende difficile la conquista del primo posto nel girone. La situazione si aggrava per la posizione di miglior seconda, che richiede risultati più favorevoli rispetto alle altre contendenti. La classifica attuale riflette i risultati conseguiti nelle partite disputate finora.

Al termine della finestra primaverile delle qualificazioni agli Europei Under 21 2027 di calcio l’ Italia blinda il secondo posto in classifica nel Girone E: gli azzurrini restano a -3 dalla Polonia, prima, ma si avvicinano ai polacchi nella differenza reti generale e lottano anche per essere la miglior seconda in assoluto, che accederà direttamente alla fase finale assieme a tutte le prime classificate. Il secondo posto dell’Italia è ormai aritmetico: la Polonia, infatti, resta prima a punteggio pieno dopo otto giornate, mentre gli azzurrini, a due turni dal termine, sono ormai irraggiungibili per Montenegro e Svezia, appaiati al terzo posto a quota 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la nuova classifica dell’Italia. Gli azzurrini restano a -3 dalla Polonia, si complica la situazione per la miglior seconda

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