Dopo la prima giornata del girone di ritorno delle qualificazioni europee Under 21 del 2027, l’Italia si trova al secondo posto nella classifica del proprio girone. La squadra azzurra è ancora in corsa per qualificarsi direttamente alla fase finale, con la possibilità di arrivare anche tra le migliori seconde classificate. La situazione attuale si basa sui risultati ottenuti finora e sulla posizione occupata nella classifica.

Dopo la prima giornata del girone di ritorno l’ Italia si trova al secondo posto nella classifica del Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini sono a -3 dalla Polonia, prima, ma lottano anche per essere la miglior seconda di tutti i gironi, che accederà alla fase finale assieme a tutte le prime classificate. I polacchi, infatti, sono primi a punteggio pieno dopo 6 giornate, mentre gli azzurrini vantano 6 punti di margine sul Montenegro, appaiato alla Svezia al terzo posto a quota 9. La Macedonia del Nord è quinta a quota 3, infine l’Armenia è ancora ferma al palo. Oggi, giovedì 26 marzo, si giocherà Italia-Macedonia del Nord, mentre domani, venerdì 27, si disputeranno Polonia-Armenia e Svezia-Montenegro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Europei U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurri in lizza anche per essere migliore seconda

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