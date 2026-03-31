Nella partita valida per le qualificazioni agli Europei U21 del 2027, la squadra italiana ha vinto 4-0 contro la Svezia, consolidando il secondo posto nel girone. Durante il primo tempo, gli svedesi non sono riusciti a creare occasioni pericolose e hanno subito due reti rapide da parte di Koleosho. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio anche nella ripresa, senza rischiare di subire reti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mai veramente pericolosi, i padroni di casa non sono riusciti a contenere il livello tecnico e il livello tattico degli avversari e sono andati sotto nel primo tempo dopo una doppietta fulminea di Koleosho. Match a senso unico quello andato in onda a Boras, in Svezia tra le due nazionali under 21. Finisce qui! L’Italia passa a Boras e porta a casa 3 punti fondamentali! 90’+4 Non è più successo nulla in questi minuti. Come era preventivabile. 90’+2 Pizzicato in posizione di offside Cherubini ma che stop che aveva fatto!! Decisione quantomeno bizzarra di assegnare tutto questo recupero. Saranno 5 i minuti di recupero! 88′ Provano a chiudere il match in possesso palla gli svedesi ma gli azzurrini sono troppo aggressivi anche a 2 minuti dal termine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: gli azzurrini blindano il 2° posto nel girone annientando gli scandinavi!

Articoli correlati

LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Ndour e Lipani raddoppiano nel 2° tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Preso in controtempo Ekhator dall’assist di Ndour.

LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati su LIVE Svezia Italia 0 4 Qualificazioni...

Temi più discussi: Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta fondamentale; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Ndour e Lipani raddoppiano nel 2° tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90'+4 Non è più successo nulla in questi minuti. Come era preventivabile. 90'+2 Pizzicato in posizione di ... oasport.it

Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: poker e vittoria per la squadra di Baldini LIVESecondo impegno in pochi giorni per gli Azzurrini di Silvio Baldini, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Under 21, Svezia-l'Italia 0-4: gli Azzurrini blindano il secondo posto nelle qualificazioni per l'Europeo 2027 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/03/under-21-missione-svezia-italia-baldini-europeo-2027-014dd3b1-a867-471 - facebook.com facebook

Presente un po' di Milan nell'Italia u21: contro la Svezia Bartesaghi titolare #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com