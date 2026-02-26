pd nuova richiesta di commissariamento della segreteria provinciale

Un esposto formale alla Nazionale del Partito Democratico e alla Commissione Nazionale di Garanzia per chiedere il commissariamento della segreteria provinciale di Avellino. Al centro della vicenda vi sono le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Avellino, convocate per il prossimo 15 marzo. Secondo quanto riportato nel documento, il vice-segretario provinciale Vittorio Ciarcia – sollecitato da amministratori e iscritti – aveva formalizzato la propria candidatura nella lista del PD il 19 febbraio, firmando l’atto presso la sede provinciale di via Tagliamento e consegnandolo alla coordinatrice della segreteria, Lorenza Ambrosone, delegata anche alla presentazione delle liste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

