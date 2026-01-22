Gianluca Golia entra nella segreteria regionale di Azione

Gianluca Golia, ex consigliere comunale e candidato a sindaco di Aversa, si unisce alla segreteria regionale di Azione Campania. La sua nomina, che sarà ufficializzata prossimamente, rappresenta un passo importante per il ruolo del partito nella regione. Questa scelta mira a rafforzare l’impegno di Azione nel territorio e a promuovere un’azione politica concreta e condivisa.

Gianluca Golia, ex consigliere comunale e candidato a sindaco di Aversa, entra a far parte della segreteria regionale di Azione Campania, che verrà ufficializzata nei prossimi giorni. Ad annunciarlo è stato il segretario regionale Luigi Bosco che accoglie Golia nel partito di Carlo Calenda. "Nuove energie e rinnovato entusiasmo al servizio di un progetto che parlerà ai territori, con merito e passione", si legge in un post del segretario ed ex consigliere regionale.

