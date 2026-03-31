In un momento di tensioni crescenti tra Stati Uniti, Israele e Iran, si analizzano le implicazioni di questo conflitto sul mondo islamico. La discussione si concentra sulla stabilità del sistema iraniano e sui cambiamenti che interessano l’area, andando oltre gli aspetti militari. Un esperto fornisce una prospettiva su come le dinamiche attuali influenzino le relazioni e gli equilibri nella regione.

Nel pieno di una fase di crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, comprendere la tenuta del sistema iraniano e le trasformazioni in atto nello spazio islamico richiede uno sguardo che vada oltre la dimensione strettamente militare. In questa prospettiva si inserisce l’analisi di Roberto Tottoli, professore ordinario di Islamistica dal 2011 e rettore dell’Università di Napoli L’Orientale dal 2020, tra i principali esperti europei di storia della civilizzazione islamica. Il suo punto di vista consente di tenere insieme tre livelli di analisi. Da un lato, la resilienza interna della Repubblica islamica, sospesa tra ideologia, controllo del potere e identità nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quale effetto ha la guerra all’Iran sul mondo islamico. Risponde il prof. Tottoli

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