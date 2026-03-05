Anthropic Pentagono e AI Chi decide i limiti della guerra algoritmica? Risponde il prof Teti

Il caso tra Anthropic e il Pentagono ha attirato l’attenzione su come vengono stabiliti i limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito militare. Il professore Teti spiega che questa disputa mette in discussione i rapporti tra lo Stato e le aziende tecnologiche, soprattutto riguardo alle capacità strategiche e alle decisioni su applicazioni di AI nel settore della difesa.

“Chi controlla gli algoritmi, i dati e la capacità di calcolo controlla anche una parte significativa della capacità decisionale delle istituzioni. Per l’Europa questo significa affrontare due sfide contemporaneamente. Da un lato è necessario sviluppare capacità tecnologiche autonome per evitare una dipendenza eccessiva da fornitori esterni. Dall’altro è indispensabile costruire un sistema di governance che garantisca trasparenza, responsabilità e rispetto dei diritti fondamentali”. Intervista al prof. Antonio Teti, esperto di intelligence, cybersecurity e intelligenza artificiale, docente dell’Università G. d’Annunzio Il caso Anthropic vs Pentagono accende un faro sulla ridefinizione dei rapporti di potere tra Stato e imprese tecnologiche nella gestione delle capacità strategiche, spiega a Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

