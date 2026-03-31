Durante la fuga dai ladri che hanno preso di mira una settimana fa la Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, è stato abbandonato un quadro di un famoso pittore impressionista. Si tratta di un altro esempio di dipinto rubato durante l’incursione, che si aggiunge a un quadro di identità nota. La polizia sta svolgendo le indagini per recuperare l’opera e identificare i responsabili.

Si tratta di un altro Renoir. E' il dipinto preso e poi abbandonato durante la fuga dai ladri che hanno colpito una settimana fa la Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. Si tratta del 'Paysage de Cagnes'. Il furto ha riguardato un'opera dell'impressionista francese, 'Les Poissons', un Cézanne e un Matisse. La banda non è riuscita invece a portare via il quarto quadro, l'altro Renoir, appunto, esposto nella stessa sala e lasciato all'interno della villa. Lo riporta l'Ansa. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. L'auto abbandonata e poi nessuna traccia: un 24enne scompare a Calestano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Quadri rubati alla Magnani Rocca, il dipinto abbandonato nella fuga è un altro Renoir

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