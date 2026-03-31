A Parma, i ladri che hanno sottratto quadri da una villa della Fondazione Magnani Rocca hanno abbandonato un dipinto di Renoir durante la fuga. Tra i furti, è stato ritrovato l’opera

"Paysage de Cagnes" è l'opera lasciata dai ladri nella villa della Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. In merito al furto si è espressa Marisa Addomine, perito di antiquariato e di orologeria antica moderna: "Mercato antiquario e case d'asta non vengono coinvolti. Ora è merce che scotta, il ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quadri rubati a Parma, nella fuga abbandonato un altro Renoir, esperta d’arte Addomine: "Furto su commissione a colpo sicuro"

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Contenuti utili per approfondire

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La «donna degli orologi» e i quadri rubati a Parma: «Un furto su commissione, sapevano cosa prendere in poco tempo. Opere di artisti così importanti difficilmente vengono recuperate» x.com

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